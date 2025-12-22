Синоптик Шувалов назвал самый холодный день недели

Вторник, 23 декабря, станет самым холодным днем в столичном регионе на этой неделе. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, к концу дня 22 декабря ожидается снижение температуры, а мокрый снег перейдет в обычный. Похолодание также приведет к образованию гололедицы на дорогах. Однако большого количества снега не прогнозируется.

— И завтра (23 декабря, — прим. «ВМ») самый холодный день. Среднесуточная температура во вторник составит минус 12 – минус 10 градусов. При этом ночью и днем будут примерно одинаковые показатели, — пояснил синоптик.

Шувалов добавил, что самая холодная ночь будет в среду, 24 декабря. На востоке Московской области температура может опуститься до минус 18 градусов. К вечеру среды температура уже составит всего минус 5. В четверг, 25 декабря, температура повысится до минус 2–0, а в пятницу вновь ожидаются положительные значения — до плюс 2, передает RT.

В похожим прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» выступил и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, 22 декабря ожидается последний теплый день с температурой около нуля и небольшим снегом перед похолоданием.