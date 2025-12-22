Синоптик Тишковец: Январские морозы ожидаются в Москве в среду

В среду, 24 декабря, в столице ожидаются январские морозы до минус 10–15 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на вторник в тылу циклона пройдут заряды снега, температура воздуха начнет стремительно понижаться и к утру столбики термометров покажут декабрьские минус 6 – минус 11 градусов, на севере области – до 14 мороза. Днем же инициатива в атмосфере перейдет к погожему скандинавскому антициклону, но максимальная температура не превысит минус 8 – минус 11 градусов, а это уже на 7 градусов ниже климатической нормы. Из-за плотного северного ветра в ощущениях будет казаться, что на улице 16 градусов мороза. На пик стужа выйдет в ночь на среду, когда в условиях малооблачной погоды ударят январские морозы до минус 10 – минус 15 градусов», – написал синоптик.

Ранее «Известия» со ссылкой на синоптиков писали, что первые волны холода накроют столицу и ее регион со вторника по четверг – с 23 по 25 декабря, снег при этом может выпасть 28 и 29 декабря.