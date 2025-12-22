Рижскую площадь и Трифоновскую улицу благоустроили

На Трифоновской улице в том числе восстановили демонтированные около 30 лет назад трамвайные пути. Для пассажиров оборудовали 11 приподнятых платформ с павильонами ожидания.

Рижскую площадь и Трифоновскую улицу на северо-востоке столицы благоустроили. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках программы благоустройства этого года обновили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу. Теперь там созданы комфортные условия для водителей и пешеходов, появились места для тихого отдыха. В рамках проекта расширили тротуары и заменили на них почти 27 тысяч квадратных метров покрытия, на проезжей части уложили 42,8 тысячи “квадратов” асфальта», — отметил Петр Бирюков.

В рамках благоустройства на Трифоновской улице сотрудники Московского метрополитена восстановили трамвайные пути, демонтированные около 30 лет назад. Для пассажиров оборудовали 11 приподнятых платформ, девять из них венского типа — с проезжей частью, поднятой на уровень низкого пола вагона. На всех остановках появились современные павильоны ожидания.

«Движение трамваев между станцией метро “Рижская” и Белорусским вокзалом возвращалось поэтапно. В 2012 году его восстановили на Лесной улице, а в 2017-м открыли разворотное кольцо у Белорусского вокзала. Теперь по поручению Сергея Собянина трамваи вернулись на Трифоновскую улицу под историческим номером 5. Это важнейшее событие в развитии трамвайного движения столицы», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Специалисты комплекса городского хозяйства убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью почти 17 километров. Это улучшило облик пространства и помогло обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Также проложили дополнительные участки ливневой канализации.

При благоустройстве установили 145 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на нерегулируемых наземных переходах появилось 65 опор контрастного освещения, чтобы водители лучше видели саму зебру и пешеходов на ней.

На Рижской площади создали комфортное общественное пространство с зелеными островками и лавочками.

В ходе работ по озеленению разбили около 31 тысячи квадратных метров газона и свыше 900 квадратных метров цветников. Высадили более 30 деревьев и почти 1,9 тысячи кустарников.

