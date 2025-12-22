Москвичам дали прогноз по снегу
В ближайшую неделю больших снегопадов в Москве ждать не стоит. Такой прогноз по осадкам дал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.
Столицу не завалит снегом, но небольшие осадки все же могут выпасть, отметил синоптик.
Ранее метеоролог предупредил жителей столицы о резком похолодании. Оно придет во вторник, 23 декабря. Столбики термометров опустятся до минус 11 градусов. Температура продолжит снижаться и в среду, 24 декабря. Ночью морозы в столице могут достигать 13 градусов. При этом снежный покров выше двух сантиметров вряд ли сформируется, спрогнозировал Вильфанд.