Москвичей предупредили об опасности

В понедельник, 22 декабря, на дорогах и тротуарах Москвы ожидается сильная гололедица.

Об опасном явлении предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На тротуарах, во дворах должна быть предельная аккуратность, потому что вся влага, которая выпадет в ночь на понедельник и в первой половине дня, она сначала подмерзнет, потому что холодная погода, затем снежок на нее ляжет, и будет очень сложная ситуация, очень скользко», — рассказал синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в больших снегопадов в Москве в ближайшую неделю ждать не стоит. По словам метеоролога, осадки если и будут, то небольшими. Устойчивый снежный покров в столице не сформируется — высота сугробов не превысит двух сантиметров.

Однако в ближайшие два дня резко похолодает. Во вторник, 23 декабря, столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, а в среду, 24 декабря, — до минус 13 градусов.