В Москве и Подмосковье началось обещанное синоптиками похолодание

Обещанное ранее синоптиками резкое похолодание началось в Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"По последним данным, температура воздуха на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, составляет уже минус 3,1 градуса, тогда как еще в 18:00 мск здесь же фиксировалось 2,3 градуса ниже нуля", - сказал собеседник агентства.

В районе гостиницы "Балчуг" в центре мегаполиса температура воздуха, по данным синоптиков, сейчас составляет минус 1,7 градуса, а в 15:00 мск тут отмечалось 0,7 градуса. Собеседник агентства также напомнил в этой связи, что минувшей ночью самая низкая температура воздуха по столичному региону была зафиксирована в Кашире - там столбики термометров опустились до отметки минус 1 градус.

Предстоящей ночью на фоне облачной погоды с прояснениями возможен небольшой снег при температуре воздуха до минус 13 градусов в Москве и до минус 16 градусов - в Подмосковье. Днем во вторник, 23 декабря, столбики термометров будут находиться в районе от минус 11 до минус 9 градусов в столице и от минус 13 до минус 8 градусов - по области. Ветер прогнозируется северо-западный и северный со скоростью 4-9 м/с, на дорогах местами сильная гололедица.

В Гидрометцентре РФ пояснили, что распространение холодного воздуха будет происходить в столичном регионе в тылу циклона и может сопровождаться осадками и усилением ветра.