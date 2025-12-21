Синоптики прогнозируют аномально теплый январь в Москве

Январь в Москве будет аномально теплым — от +1,5 до +2,6 градусов. О таком прогнозе сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что декабрь в Москве завершится положительной температурой воздуха и дефицитом осадков. В январе температурная аномалия сохранится, но рассчитанная величина в разных метеорологических моделях «разнится от +1 до +3 градусов».

«Все эти модели в Москве прогнозируют «теплый» январь 2026 года, с положительной аномалией от 1,5 градуса до 2,6 градуса, по количеству осадков модели не однозначны», — сказала Позднякова.

По ее словам, световой день в Москве к концу января увеличится до 8 часов 35 минут.

Ранее центр «Фобос» предупредил о сильном морозе на следующей неделе в Москве.