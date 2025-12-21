В Москве с 23:00 21 декабря до 18:00 22 декабря ожидается мокрый снег, гололед и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного фронта волнами, в период с 23:00 21 декабря до 18:00 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами до 15 м/с. К вечеру 22 декабря понижение температуры воздуха до минус 3-5 градусов, на дорогах сильная гололедица», – говорится в сообщении.

Прогнозируемые риски происшествий (чрезвычайных ситуаций) природного и техногенного характера: ухудшение видимости в осадках, затруднение движения транспорта, создание на дорогах пробок и аварийных ситуаций, увеличение количества случаев травматизма населения; повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплeнных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта, для отдельных видов работ погодные условия являются неблагоприятными (высотные строительно-монтажные работы и т.п.). Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставляйте детей без присмотра. При необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.