Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы — базовая метеостанция города зафиксировала первые двухзначные морозы — минимум составил -10,7 °С», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, до этого самым холодным днём было 15 декабря, когда в Москве температура опускалась до -9,2 °С.

«Однако уже ближайшей ночью морозный лидер в столице вновь сменится: по нашим прогнозам, температура опустится ещё на 4—5 °С», — добавил он. «Самой холодной точкой на карте погоды Московской области стал Сергиев Посад, там было -12,7 °С», — подчеркнул Леус.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о возможных скачках давления в Москве в ближайшие дни.