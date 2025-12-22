Благотворительная елка Политехнического музея пройдет в Москве 24 декабря
Благотворительная научная елка от Политехнического музея и Государственного центрального музея современной истории России пройдет 24 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Политехнического музея.
«24 декабря Политехнический музей и Музей современной истории России проведут благотворительную научную eлку для воспитанников детских учреждений. Научные eлки Политехнического музея – нерушимая, многолетняя и одна из самых ярких традиций музея: самый любимый праздник детей и многих взрослых превращается в захватывающее научное приключение. Уже несколько лет мы проводим eлки на площадке Государственного центрального музея современной истории России», – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что елка Политехнического музея включает игры и эксперименты до начала основной программы, встречу и иммерсивное погружение в задачи квеста, работу в командах, участие в научных интерактивах. В финале все ребята окажутся возле новогодней eлки, где их ждут подарки.
«Вместе мы окажемся на Северном полюсе, погрузимся в атмосферу первой советской научно-исследовательской дрейфующей станции папанинцев, побываем на палубах пароходов «Челюскин» и «Седов», проведeм исследования в условиях современной ледостойкой платформы СП-41, соберeм мешок полярника, познакомимся с важными этапами освоения Арктики, еe тайнами и загадками», – добавили в пресс-службе.