Москвичам рассказали, когда будет самая морозная ночь на этой неделе

На текущей неделе в Москве и Московской области самая морозная ночь ожидается со вторника на среду, до -14 °C. Об этом в эфире "Радио 1" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Это похолодание будет впечатляющим, но непродолжительным. В среду мы ныряем в новый циклон - пойдет снег, а температура повысится. В четверг и пятницу придут положительные температуры, не исключен дождь, крепкий ветер с западных и северо-западных направлений", - рассказал эксперт.

Что касается Нового года, с вероятностью 75% будет -5 °C и небольшой снег, добавил он.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил, что 21 декабря в столичном регионе начнет восстанавливаться снежный покров. Синоптик предупредил, что в течение предстоящей недели его высота увеличится до 5-7 см, а к Новому году сугробы вырастут до 11-13 см.