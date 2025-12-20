Собянин рассказал о новых профессиях в строительной отрасли Москвы

В строительной отрасли Москвы появились новые профессии. О них на своих страницах в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Одна из таких профессий - 3D-моделлер. Эти специалисты помогают избежать ошибок на стадии проектирования объектов.

Недавно в строительной отрасли появились специалисты по роботам-сварщикам. Один человек может управлять двумя-тремя такими роботами, это позволяет увеличивать производительность труда и точность операций.

Есть в столице и специалисты по технологиям информационного моделирования. Как отметил мэр, они работают на стыке архитектуры, инженерии, строительства и ИТ.