Выставка «Романовы. Из Петергофа в Москву» пройдет в «Коломенском»

Музей-заповедник «Коломенское» 25 декабря представит выставку «Романовы. Из Петергофа в Москву», подготовленную совместно с музеем-заповедником «Петергоф». Об этом сообщила пресс-служба столичного учреждения.

«Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». <…> Выставка предлагает неожиданный взгляд на династию, которая правила Россией более 300 лет: вместо парадных портретов – человеческие истории, вместо официальных ритуалов – повседневные привычки и страсти, которые формировали облик эпохи и страны», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в экспозицию вошли около 800 предметов, рассказывающих о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых.

«Выставка уходит от официальных образов, показывая Романовых как живых людей с их увлечениями, привычками и даже капризами. В экспозиции мемориальные предметы соседствуют с артефактами времени, иллюстрирующими вкусы правителей. Также зрители смогут проследить, как личное увлечение монарха (например, страсть Петра I к хирургии или Елизаветы Петровны к фарфору) становилось импульсом для развития целых отраслей. Отдельный раздел посвящен воспитанию детей в императорской семье – в нем представлены игрушки, настольные игры и рассказ о рождественских традициях Романовых», – добавили в пресс-службе.

Посетить выставку можно будет до 31 мая 2026 года.