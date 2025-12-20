В Москве у Кремля перекрыли движение автотранспорта

В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта на Большом Каменном мосту.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту. Объезд через Садовое кольцо», — сообщает канал.

Кроме того, движение транспорта перекрыли на Можайском шоссе в районе дома 3/1, на дублере Рублевского шоссе на пересечении с улицей Осенняя, на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублевское шоссе.

Столичным водителям посоветовали заблаговременно прокладывать маршрут. Причины перекрытия проезда не уточняются.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.