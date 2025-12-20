Сезон балета «Щелкунчик» открылся в МАМТ

Праздничный сезон балета Петра Чайковского «Щелкунчик» открылся 20 декабря в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ), сообщила пресс-служба театра.

«Сегодня мы даем старт московскому «Щелкунчику» в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это уникальное художественное, даже технологическое представление», – цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Он подчеркнул, что спектакль стал технологичным в том числе за счет декораций. Вес некоторых из них, например 13-метровой книги на сцене, достигает 10 тонн.

Отмечается, что 21 декабря состоится прямая трансляция спектакля в кинотеатрах России и Белоруссии в рамках проекта «Театр в кино» – показ пройдет более чем в 100 городах. А 1 января 2026 года запись спектакля будет показана на телеканале «Россия-Культура».

«Я рад, что наш театр открывает череду праздничных мероприятий балетом «Щелкунчик». Этот спектакль чрезвычайно востребован не только в столице, но и во всей России. Поэтому наш театр дарит его от всего сердца всей стране», – подчеркнул генеральный директор МАМТ Андрей Борисов.

С 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на сцене МАМТ пройдут праздничные показы балета в постановке Юрия Посохова. В главных партиях на сцену выйдут Наталья Сомова, Оксана Кардаш, Эрика Микиртичева, Анастасия Лименько, Елена Соломянко, Денис Дмитриев, Иван Михалев, Иннокентий Юлдашев, Герман Борсай, Евгений Жуков, Артур Мкртчян и другие. За дирижерским пультом – Ариф Дадашев, Роман Калошин, Федор Безносиков и дирижер-постановщик Иван Никифорчин. В спектакле задействованы оркестр, миманс, детский хор МАМТ, ученики МГАХ.

Версия Юрия Посохова возвращает зрителя к сказке Э.Т.А. Гофмана, 250-летие со дня рождения которого будет отмечаться 24 января 2026 года. Хореография соединяет академическую лексику с живой драматургией, следуя мелодике и ритмической энергии партитуры Чайковского. Сценография Полины Бахтиной и костюмы Сандры Вудалл выстраивают визуальную логику спектакля: символично масштабное сценическое пространство спектакля, оформленное в виде гигантской книги.