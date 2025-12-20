Награды от имени мэра Москвы вручили в зоне СВО

В зоне специальной военной операции прошла церемония награждения мобилизованных и контрактников, направленных на службу из Москвы. Бойцов отметили за вклад в выполнение задач СВО и участие в боевых действиях.

От имени мэра Москвы Сергея Собянина отличившимся офицерам и рядовым вручили благодарности, почетные грамоты и памятные подарки. Награды получили военнослужащие, проявившие мужество и отвагу.

В ходе церемонии было отмечено, что награжденные являются патриотами страны и достойно выполняют свой долг.

Правительство Москвы и мэр столицы на постоянной основе оказывают поддержку участникам СВО и членам их семей. Власти города продолжают работу по решению социальных и бытовых вопросов, чтобы военнослужащие и их близкие чувствовали внимание и помощь, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее президент России Владимир Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска.

Путин указом присвоил звание Героя России бойцу из Якутии. Его представили к государственной награде за проявленные на поле боя мужество и героизм. Штурмовик рассказал, что был удивлен таким быстрым присвоением ему звания Героя России.