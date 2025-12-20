В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемого вечером 20 декабря и ночью гололёда.

«В период с 21:00 до 09:00 мск воскресенья (21 декабря. — RT) местами ожидается гололёд и гололедица на дорогах, объявлен «жёлтый» погодный уровень», — цитирует представителя Гидрометцентра России ТАСС.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT спрогнозировала похолодание и снег в Москве.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также сообщил об ожидающемся похолодании в новогоднюю ночь в Москве.