Где покататься на коньках в Москве: топ-5 катков

Новогодние праздники — идеальное время для того, чтобы сходить на каток. В Москве открыто множество мест, где можно покататься на коньках вместе со своими родными и близкими. Топ-5 столичных катков — в материале «Вечерней Москвы».

Каток «Огонек» в музее-заповеднике «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» на стадионе «Огонек» открыт всесезонный каток. Он может работать при перепадах температуры до плюс 10 градусов благодаря сложной инженерной конструкции. С середины января здесь проходят регулярные мастер-классы по фигурному катанию, включающие как групповые, так и индивидуальные занятия. Общая площадь катка составляет 1456 квадратных метров. Рядом с ним расположены пункты проката и заточки коньков, удобная раздевалка и кафе на территории стадиона. Посещение катка платное, стоимость входного билета зависит от возраста, наличия льгот, дня недели и времени посещения.

Каток работает с понедельника по воскресенье без выходных.

Расписание сеансов:

первый сеанс (кроме понедельника) — с 10:00 до 12:00;второй сеанс (кроме понедельника) — с 13:00 до 15:00;третий сеанс — с 16:00 до 18:00;четвертый сеанс — с 19:00 до 21:00;пятый сеанс (по пятницам, субботам и праздничным дням) — с 22:00 до 00:00.

Каток «Лед» в парке «Сокольники»

Каток «Лед» в парке «Сокольники» площадью 5,3 тысячи квадратных метров рассчитан на 950 человек одновременно. Искусственный лед с системой охлаждения обеспечивает стабильную работу независимо от погодных условий. Впервые каток открылся в начале XX века. Сейчас здесь обновленное после благоустройства пространство: подсвеченные борта, новая сцена, зимний декор и балкон с видом на лед. Посетители могут арендовать коньки в одном из двух пунктов проката, а также воспользоваться тренажером «ассистент фигуриста» для новичков. Посещение катка платное — стоимость входного билета зависит от возраста, наличия льгот, дня недели и времени посещения.

Каток работает ежедневно.

Расписание сеансов:

первый сеанс — с 10:00 до 12:00;второй сеанс — с 13:00 до 16:00;третий сеанс — с 17:00 до 20:00;четвертый сеанс — с 21:00 до 23:00.

Каток на ВДНХ

Каток на ВДНХ площадью более 20 тысяч квадратных метров способен вместить около пяти тысяч человек. Рядом с ним также разместились хоккейная коробка и ледовое поле для детей от трех до 12 лет, с которого есть выход на основной каток. В разные дни тут также проходят различные мероприятия, например тематические встречи, праздничная ярмарка «Фабрика подарков» и диджей-вечеринки. Посетители могут также воспользоваться услугами проката и заточки коньков. Вход на каток платный — детский билет стоит 300 рублей, а взрослый — 500.

Каток работает всю неделю, за исключением понедельника.

Расписание сеансов:

первый сеанс (в будние дни) — с 11:00 до 15:00;первый сеанс (в выходные и праздничные дни) — с 10:00 до 15:00;второй сеанс — с 17:00 до 23:00;в дни ночных сеансов каток также работает с 00:00 до 02:30.

Каток в Парке Горького

В зимнем сезоне 2025–2026 каток в Парке Горького расположился прямо перед главным входом. Посетители окажутся в праздничной атмосфере, стилизованной под новогодний вокзал, — с ярмарочным шале, поездом, «беседками-остановками» и фотозонами. Здесь также есть павильон проката, оформленный под здание вокзала. Для входа на каток нужно купить билет, стоимость которого может отличаться, в зависимости от возраста, дня недели и наличия льгот.

Каток работает все семь дней в неделю.

Расписание сеансов:

первый сеанс — с 09:30 до 11:00;второй сеанс — с 11:30 до 13:00;третий сеанс — с 13:30 до 15:00;четвертый сеанс — с 15:30 до 17:00;пятый сеанс — с 17:30 до 19:00;шестой сеанс — с 19:30 до 21:00;седьмой сеанс — с 21:30 до 23:00.

Каток в музее-заповеднике «Коломенское»

Каток в музее-заповеднике «Коломенское» вдоль набережной Москвы-реки стал самым длинным в Европе: его длина составляет 1,7 километра, а площадь 13 450 квадратных метров. Территория украшена елочными шариками, арочным зимним тоннелем и несколькими фотозонами. Рядом с катком также расположен пункт проката коньков. Вход также платный: детский билет стоит 350 рублей, а взрослый — 600.

Каток работает ежедневно.

Расписание сеансов:

первый сеанс — с 10:30 до 12:00;второй сеанс — с 12:00 до 13:30;третий сеанс — с 13:30 до 15:00;четвертый сеанс — с 17:00 до 18:30;пятый сеанс — с 18:30 до 20:00;шестой сеанс — с 20:00 до 22:00.

