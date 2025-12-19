Детский сад в Обручевском районе поставлен Росреестром на кадастровый учет

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве поставило на кадастровый учет детский сад в Обручевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В столице после завершения строительства на кадастровый учет поставлен 11-й детский сад. Объект расположен в Обручевском районе Юго-Западного административного округа, по адресу: ул. Академика Челомея, д. 1б», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании площадью 1 тыс. 55 кв. м предусмотрены групповые ячейки, универсальный зал, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок. Все помещения соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта для детей.