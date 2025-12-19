Режим работы Московской канатной дороги обновлен после открытия горнолыжного комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы».

«Друзья, в связи с открытием горнолыжного комплекса и приближением новогодних праздников мы обновили режим работы Московской канатной дороги. С 19 декабря 2025 года: понедельник с 16:00 до 21:00; вторник – четверг с 11:00 до 21:00, пятница с 11:00 до 22:00», – говорится в сообщении.

В субботу, выходные и праздничные дни канатная дорога работает с 10:00 до 22:00, в воскресенье с 10:00 до 21:00.