Каток размером с пять хоккейных площадок открылся в парке «Сокольники»

Каток «Лeд» площадью 5,3 тыс. кв. м открылся в парке «Сокольники», сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

«В парке «Сокольники» открылся каток «Лeд» – флагманский искусственный парковый каток Москвы. Площадь ледовой площадки составляет 5,3 тыс. кв. м, что сопоставимо с пятью хоккейными коробками. Одновременно здесь могут кататься до 950 человек. Каток оснащeн искусственным льдом, температура которого поддерживается специальной техникой, обеспечивающей стабильное качество покрытия на протяжении всего сезона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Сокольники» – одно из любимых и популярных мест отдыха горожан. Ежегодно парк посещают свыше 25 млн человек, для которых организуют около 2 тыс. мероприятий. Комплексное благоустройство и реабилитация парка продолжаются. Они охватят около 370 га, или 75% всей площади парка. После второго этапа благоустройства каток заметно обновился: на площадке появились два новых пункта проката, подсвеченные борта, была заменена система охлаждения, установлены новая сцена и зимний декор. Для тех, кто только осваивает лeд, доступна услуга «ассистент фигуриста» – поддержка для детей и взрослых, делающих первые шаги на коньках. Вдоль катка расположено несколько кафе с согревающими напитками и быстрыми перекусами. На втором этаже здания проката работает кафе с выходом на балкон, откуда открывается панорамный вид на ледовую площадку – удобная точка для отдыха и наблюдения за катанием.

Ежедневно на катке проходит четыре сеанса катания продолжительностью два или три часа. Между сеансами лeд очищают и приводят в порядок во время технического перерыва. По четвергам с 21:00 до 23:00 на катке проходит сеанс скоростного катания для взрослых. Каток в «Сокольниках» – место с богатой историей. Впервые лeд здесь начали заливать в начале XX века, когда на площадке тренировались члены Сокольнического клуба спорта. А в 1956 году в парке появился первый в стране открытый хоккейный каток с искусственным льдом – днeм здесь занимались профессиональные спортсмены, а по вечерам катались любители. Каток «Лeд» работает в рамках проекта «Зима в Москве», объединяющего главные зимние площадки города.

Кроме этого, в парке вскоре обновят Фонтанную площадь. Рядом с главным фонтаном завершают сооружение амфитеатра. На площади смонтировали несколько навесов, под которыми разместили павильоны общепита, качели и малые архитектурные формы.