Незаконный бытовой городок снесен в Зеленограде

Комплекс сооружений, самовольно установленных на территории общего пользования, демонтирован в Матушкино в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«В ходе мониторинга рядом с земельным участком 226/2 на ул. Летчика Полагушина инспекторы обнаружили комплекс сооружений, самовольно установленных на территории общего пользования», – говорится в сообщении.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, которого цитирует пресс-служба, бытовой городок без разрешительной документации был расположен на газоне и огорожен.