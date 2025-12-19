Незаконный бытовой городок снесен в Зеленограде
Комплекс сооружений, самовольно установленных на территории общего пользования, демонтирован в Матушкино в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
«В ходе мониторинга рядом с земельным участком 226/2 на ул. Летчика Полагушина инспекторы обнаружили комплекс сооружений, самовольно установленных на территории общего пользования», – говорится в сообщении.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, которого цитирует пресс-служба, бытовой городок без разрешительной документации был расположен на газоне и огорожен.
«Территория содержалась в неудовлетворительном состоянии и была захламлена строительным мусором. Проведены работы по демонтажу незаконных объектов, земельный участок приведен в порядок», – отметил он.