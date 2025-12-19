«Путешествие в Рождество»: Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят из особого семейного центра

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по проекту «Зима в Москве» Дед Мороз и Снегурочка навестили ребят из особого семейного центра имени Г. И. Россолимо. В этом году ребятам подарили праздничное представление с играми, хороводом и индивидуальными подарками.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который является частью проекта «Зима в Москве», организаторы привезли Деда Мороза и Снегурочку в особый семейный центр имени Г. И. Россолимо. Волшебные гости подарили детям незабываемый праздник в духе фестиваля.

Сказочные гости начали праздник с теплых поздравлений. Затем Дед Мороз и Снегурочка пригласили ребят посмотреть представление от актеров театра Сергея Котюха. Юных зрителей ждал настоящий сюрприз — иммерсивный спектакль по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Вместе с главными героями ребята прошли все испытания и добыли корзину подснежников, без которых Новый год никак не мог наступить. Но самое главное волшебство произошло в финале. Зрители вместе с героями поняли: настоящая магия живёт в доброте! После спектакля зимние волшебники затеяли с детьми активные игры, праздничный хоровод, дружно исполнили новогодние песни.

Кульминацией встречи стало вручение подарков. Каждый ребёнок получил именно то, о чём мечтал и писал в своём письме. Среди презентов были музыкальные и развивающие игрушки, пазлы, мозаики, наборы для творчества, конструкторы, наушники, умные часы и портативные колонки.

«Для нас эти встречи — не просто часть праздничного календаря, а живая традиция, к которой мы относимся с особым теплом. Каждый год мы стараемся приносить детям немного чуда, чтобы даже в самых непростых обстоятельствах они чувствовали заботу и верили в свою мечту. В такие моменты особенно понимаешь: истинный смысл фестиваля — не в огнях и декорациях, а в человеческой поддержке, искренней радости и том особом ощущении праздника, которое мы создаём вместе», — говорит представитель оргкомитета цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» и «Путешествия в Рождество» Елена Любимова.

Особый семейный центр имени Г.И. Россолимо — это учреждение, в котором получают помощь дети в возрасте до 18 лет с особенностями развития. Здесь созданы комфортные условия для их социализации и реабилитации. С ребятами работает команда профессионалов: педагоги, врачи, психологи, логопеды, инструкторы и другие специалисты, которые проявляют к каждому ребенку внимание и заботу. Помещения оснащены всем необходимым, чтобы дети могли проходить реабилитацию с комфортом. Здесь есть бассейн, спортивный зал, комнаты для занятий, медицинский, массажный кабинеты.