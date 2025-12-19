Бойцов СВО поздравили с Новым годом в госпитале имени Н.Н. Бурденко в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Представители популярного московского фестиваля «Путешествие в Рождество» поздравили с наступающим Новым годом бойцов специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Мероприятие было призвано подарить военнослужащим праздничное настроение и поддержать их в период восстановления. «Путешествие в Рождество» проходит в рамках «Зимы в Москве».

17 декабря в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко было по-настоящему празднично. Сюда приехали гости от московского фестиваля «Путешествие в Рождество», чтобы лично поздравить с наступающим Новым годом бойцов, которые проходят здесь лечение и реабилитацию.

Для защитников подготовили особенные подарки, собранные во время недавнего благотворительного хоккейного матча. Среди них — спортивная форма и шайбы с автографами известных российских хоккеистов. Также для наших бойцов к Новому году организаторы «Путешествия в Рождество» подготовили специальные праздничные наборы, содержащие вкусный чай, кофе и конфеты. Но главным подарком стало простое человеческое внимание: организаторы пообщались с бойцами, поблагодарили их и пожелали скорейшего выздоровления.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко — старейшее государственное лечебное учреждение России, основанное в 1706 году по указу Петра I. За три века он стал символом военной медицины и местом, где сосредоточена уникальная научная и лечебная школа. Традиция выступлений артистов здесь появилась ещё в годы Великой Отечественной войны: исполнители приезжали поддержать раненых, звучали «Катюша», «Тёмная ночь» и другие песни, которые возвращали бойцам силы и надежду. Сегодня эта традиция продолжается, напоминая о преемственности поколений и особой роли госпиталя в жизни страны.

«Для «Путешествия в Рождество» традиция посещения наших защитников имеет особое значение. Уже не в первый раз мы приезжаем в военные госпитали в дни фестиваля, и каждый такой визит напоминает нам о главном — о человеческой благодарности и тепле, которые нужны бойцам не меньше, чем медицинская помощь. Когда-то артистов ждали здесь в годы Великой Отечественной войны, чтобы услышать «Синий платочек». Сегодня мы продолжаем эту линию преемственности: привозим подарки, делимся теплом, просто говорим слова поддержки. Для нас важно, чтобы никто из защитников не чувствовал себя одиноким в праздничные дни», - говорит представитель оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» и «Путешествия в Рождество» Павел Гусев.

В прошлом году представители фестиваля в рамках «Зимы в Москве» посетили Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, чтобы поздравить защитников Родины. «Посланники Нового года» создали атмосферу тепла и поддержки для раненых участников СВО: общались, дарили поздравления и передали подарки, часть которых была собрана также гостями благотворительного хоккейного матча на фестивальном катке.