Наталья Сергунина: Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 35 площадках по всей Москве

С 12 декабря по 11 января на 35 площадках столицы пройдет ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». Семейную программу подготовили с учетом предложений, отправленных москвичами через платформу «Город идей», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Фестиваль станет частью масштабного проекта «Зима в Москве».

«Для посетителей проведут мастер-классы, спортивные мероприятия, новогодние представления и концерты. Отдельное внимание уделят благотворительным инициативам. Так, по доброй традиции в рамках фестиваля организуют сбор подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Павильоны «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» уже открылись на 31 площадке. Например, их можно найти на Тверской площади, в сквере на улице Хачатуряна, у метро «Некрасовка» и на бульваре Дмитрия Донского.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Волонтеры Москвы помогут подписать открытки и подготовят посылки к отправке. Как они отмечают, важно, чтобы все вещи были новыми, упакованными и с бирками.

Для детей москвичи обычно приносят сладости, игрушки, книги, наборы для творчества и канцелярские принадлежности, а для военнослужащих — теплые вещи и средства личной гигиены.

Угощения и игрушки

Юным гостям фестиваля предложат принять участие в творческих мастер-классах. Ребят познакомят с разными техниками изготовления елочных игрушек. Например, на занятии «Рождественская обманка» желающие сделают декоративные коробочки с сюрпризами, которые раньше вешали на елки. А в ходе «Волшебной чеканки» мастера покажут, как создавались дореволюционные металлические украшения.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Кроме того, посетителей пригласят расписать зимними сюжетами елочные шары и стеклянные стаканы, смастерить советские игрушки в виде каруселей, курантов, персонажей мультфильмов и сказок.

Кулинарные уроки посвятят приготовлению традиционных новогодних и рождественских угощений, таких как салат оливье, пирожки с яблоками и корицей, кекс с сухофруктами.

Тренировки и любительские матчи

Поклонников зимних видов спорта ждут на тренировках и любительских матчах по керлингу, командных эстафетах и хоккейных встречах.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На одном из катков на северо-востоке столицы в первые выходные фестиваля пройдет благотворительный матч в поддержку участников СВО. На лед выйдут команды «Легенды хоккея России» и «Сборная блогеров», а также юные хоккеисты. Посетители локации также смогут передать письма защитникам, проходящим реабилитацию в госпиталях столицы.

Подарки близким и «Добрая елка»

На каждой площадке создадут новогоднюю атмосферу. Так, пространство на Манежной площади превратится в город елочных игрушек, где гостей будут встречать не только Дед Мороз и Снегурочка, но и другие герои сказок. Коробки с волшебными фигурками и винтажные открытки станут декорациями для небольших спектаклей.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Центр композиции на Тверской площади — восьмиметровая ель, составленная из миниатюрных копий знаковых московских зданий. По задумке мастеров, она символизирует саму столицу. На ней можно будет рассмотреть Большой театр, сталинские высотки, павильоны ВДНХ и старинные особняки.

Установят на фестивальных площадках и деревья благотворительной акции «Добрая елка». В этом сезоне москвичи и туристы поделятся теплом с подопечными некоммерческих организаций уже в четвертый раз.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Приобрести подарки для родных и близких жители и гости столицы смогут в ярмарочных шале. На витринах представят винтажные и современные сувениры, новогодние украшения и игрушки, свечи, наборы чая и натуральные сладости. Гастрономическая программа порадует разнообразием — от традиционных блюд русской кухни до авторских рецептов.

Составить маршрут по зимней Москве поможет ежегодный квест «Путешествие за подарком мечты». Участники исследуют городские улицы, познакомятся с рождественскими обычаями и традициями разных регионов страны и в завершение получат памятные призы.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.