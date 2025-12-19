Сергей Собянин открыл корпус больницы № 67 им. Ворохобова после реконструкции

Хирургический корпус ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова открылся после реконструкции. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В здании появилось все необходимое для проведения сложных операций в области абдоминальной и гнойной хирургии, колопроктологии, экстренной травматологии и урологии, а также малоинвазивных процедур.

Специалисты организовали в корпусе восемь операционных залов, в том числе автономную экстренную операционную.

Также в здании разместились несколько отделений больницы, автоматизированная клинико-диагностическая лаборатория и современные маломестные палаты. Территорию вокруг медицинского учреждения благоустроили.

— Уделяем большое внимание модернизации одного из крупнейших многопрофильных стационаров Москвы, — написал мэр столицы в своем канале в МАХ.

Ранее в Филимонковском районе открылись новая школа и поликлиника. Современная поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. В здании также находятся семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия.

Также в столице завершилось строительство Центра хронических болезней. В нем будут заниматься пациентами со сложными неизлечимыми заболеваниями.