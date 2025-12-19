Собянин: Хирургический корпус ГКБ № 67 им. Ворохобова открыт после реконструкции

После комплексной реконструкции открылся хирургический корпус городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л.А. Ворохобова на улице Саляма Адиля (дом 2/44, строение 1). Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Хирургический корпус (корпус А) — одно из первых зданий, построенных для ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова почти 70 лет тому назад — во второй половине 1950-х годов. Комплексная реконструкция началась в октябре 2023 года и завершилась в декабре 2025 года.

«Сегодня обновленный хирургический корпус уже начал принимать первых пациентов. Теперь в нем есть все необходимое для проведения сложнейших операций в области абдоминальной и гнойной хирургии, колопроктологии, экстренной травматологии и урологии, а также малоинвазивных процедур», — отметил Мэр Москвы.

Планировка выполнена с учетом требований медицинской логистики — оптимального передвижения персонала и пациентов для выполнения диагностических и лечебных процедур.

В шестиэтажном (плюс один подземный) корпусе площадью около 17 тысяч квадратных метров развернуты 233 (не считая 84 резервных) койки, в том числе койки реанимации, и размещены следующие подразделения больницы:

— на первом этаже расположены приемное отделение, блок лучевой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория;

— второй занимают диагностическое отделение, а также отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ);

— третий этаж отдан под хирургическое отделение;

— четвертый занимают отделение гнойной хирургии и отделение колопроктологии;

— на пятом этаже находятся операционный блок и отделение эндоскопии;

— шестой занимает отделение анестезиологии и реанимации.

Большинство из них ранее располагалось в старом здании 1956 года постройки — корпусе Б. Новые площади значительно расширят лечебные возможности этих подразделений больницы.

Хирургический блок включает восемь залов: пять операционных общего профиля, ангиографическую операционную, эндоскопическую рентген-операционную для проведения ретроградной холангиопанкреатографии (метод обследования желчных протоков и протока поджелудочной железы, сочетающий эндоскопию с рентгеноскопическим исследованием) и автономную экстренную операционную (в приемном отделении).

Приемное отделение организовано по принципу «триаж». В зависимости от приоритетности оказания помощи поступающих пациентов распределяют по функциональным зонам: красной, желтой или зеленой. Там же предусмотрены фильтр-боксы для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, чтобы отделить потоки заболевших и предупредить распространение инфекции.

Для оснащения корпуса закупили новейшее медицинское оборудование. Так, по контрактам жизненного цикла приобрели аппараты МРТ и КТ, ангиограф, рентгенодиагностические аппараты на два и три рабочих места, рентгенографический аппарат типа «С-дуга», 14 систем ультразвуковой визуализации.

После операций пациентов будут размещать в современных палатах на одно — три койко-места, где есть санузел с душем, телевизор, холодильник и все необходимое для комфортного восстановления. Удобные кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом позволяют даже ослабленным пациентам самостоятельно изменять положение вертикально или горизонтально.

В обновленном корпусе откроется централизованная клинико-диагностическая лаборатория, в которой все процессы — от поступления биоматериала до выдачи результатов — полностью автоматизированы. Лабораторная информационная система интегрирована с ЕМИАС. Автоматизация обеспечивает высокую точность и скорость проведения исследований.

Кроме того, лаборатория будет взаимодействовать с роботизированной аптекой, автоматизирующей учет и выдачу лекарств, что значительно повышает эффективность работы стационара. Для хранения наркотических анальгетиков и психотропных лекарственных препаратов предусмотрены специализированные аптечные помещения, оборудованные в соответствии с требованиями безопасности.

Для приема машин скорой помощи организован отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд до четырех машин. Медикам будет комфортно доставлять пациентов в любую погоду.

Прилегающую к корпусу территорию благоустроили.

ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова — одна из лучших московских больниц

Больница № 67, основанная во второй половине 1950-х годов, — многопрофильный стационар и одна из крупнейших скоропомощных клиник Москвы.

Основные подразделения ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова (хирургический и два лечебных корпуса, перинатальный центр, Московский городской спинальный нейрохирургический центр, центр травматологии и ортопедии, центр редких (орфанных) заболеваний) расположены на улице Саляма Адиля.

Помимо этого, в составе учреждения работают три центра женского здоровья. Они находятся в Хорошево-Мневниках (улица Саляма Адиля, дом 2/44, строение 4), в районах Арбат (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 2) и Можайский (улица Багрицкого, дом 55). Кроме того, в состав больницы входят также две женские консультации в районах Тверской (улица Палиха, дом 7/9, корпус 1) и Пресненский (2-я Черногрязская улица, дом 1), а также Московский городской центр пульмонологии (Новорублевская улица, дом 2, корпус 1).

Специалисты больницы оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе экстренную и плановую, взрослому населению по 14 направлениям. Среди них акушерство и гинекология, неврология, травматология и ортопедия, терапия, колопроктология, оториноларингология, офтальмология, урология, хирургия, эндокринология, анестезиология и реанимация, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия.

Стационар рассчитан на 1479 коек, включая 143 реанимационные, 31 койку стационара кратковременного пребывания и 28 — дневного стационара. Общая площадь зданий, строений и помещений превышает 158 тысяч квадратных метров. Отделения клиники укомплектованы современным оборудованием экспертного класса. Одновременно в стационарных подразделениях больницы могут проходить лечение свыше двух тысяч пациентов.

Ежегодно на базе ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова медицинскую помощь получают более 120 тысяч пациентов, проводится свыше 60 тысяч операций.

За 11 месяцев 2025 года в больнице пролечены около 123 тысяч пациентов (в 2024 году — 116,5 тысячи), выполнено 61,4 тысячи операций (годом ранее — 57 тысяч), из них 7,2 тысячи высокотехнологичных (в 2024 году — 6,9 тысячи). По объему оказания высокотехнологичной медицинской помощи ГКБ № 67 входит в первую тройку столичных клиник.

В больнице трудятся 2789 человек, в том числе 946 врачей. Среди них один академик и пять профессоров Российской академии наук, четыре заслуженных врача Российской Федерации, семь докторов и 121 кандидат медицинских наук. 71 специалист имеет статус «московский врач».

Больница является клинической базой 25 кафедр 12 вузов.

В последние годы проводится комплексная модернизация стационара. В 2016 году завершили реконструкцию травматологического корпуса. В 2020 году капитально отремонтировали и переоснастили Московский городской спинальный нейрохирургический центр.

В 2022 году в составе больницы открылся новый перинатальный центр — современный медицинский корпус, возведенный на месте старого небольшого родильного дома 1962 года постройки.

В том же году построили и здание для междисциплинарного тренинг-центра инновационных хирургических технологий.

В декабре 2025-го после реконструкции открылся хирургический корпус (корпус А).

«Кроме того, в ближайшие годы в составе ГКБ № 67 планируем построить больницу будущего — еще один суперсовременный медицинский комплекс площадью около 55 тысяч квадратных метров», — добавил Мэр Москвы.

Строительство и реконструкция городских стационаров

Обеспечение горожан качественной и доступной медицинской помощью является важнейшим приоритетом деятельности Правительства Москвы. Для этого в городе ежегодно строят и модернизируют сотни тысяч квадратных метров медицинских площадей. Это качественно новые, оснащенные по последнему слову техники и работающие по самым современным стандартам лечебные организации, настоящие больницы будущего — основные элементы нового медицинского каркаса города.

В рамках создания новой системы столичного здравоохранения с 2011 по 2030 год в городе построят свыше 40 новых и реконструируют более 175 действующих больничных корпусов.

Из них в 2011–2019 годах уже возвели девять новых и реконструировали 60 действующих корпусов городских стационаров.

С 2020 года в Москве построили 21 здание и обновили 80 корпусов стационаров. Среди них — новейшие медицинские комплексы: Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», инфекционная клиническая больница № 1, шесть флагманских центров на базе крупнейших многопрофильных больниц (городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова, Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина., городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, городской клинической больницы имени В.М. Буянова), Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира и другие лечебные учреждения.

Весной 2026 года планируется завершить строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62.

Продолжаются работы по строительству и реконструкции корпусов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Морозовской детской городской клинической больницы, Московского клинического научно-исследовательского центра «Больница 52» и других стационаров.

