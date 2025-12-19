Юных горожан ждут на детском катке ВДНХ на специальную программу

Главная выставка страны подготовила для юных гостей и их родителей специальную программу. С 20 декабря на детском катке будут проходить мастер-классы по фигурному катанию, танцы, игры, конкурсы с загадками и викторины.

Каждую субботу и воскресенье с 20 декабря 2025 по 23 февраля 2026 года самых маленьких посетителей ждет игровая анимация. До 15 января на лед в гости к юным фигуристам будет приходить любимый и долгожданный Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой и помощниками на коньках. После 15 января для ребят подготовили встречи с другими тематическими забавными персонажами.

Анимационно-развлекательная программа будет проходить на детском катке 20, 21, 27, 28 декабря, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 января с 17:30 до 19:00, а также 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 февраля с 12:00 до 13:30.

Вход по билетам на каток ВДНХ. Билеты можно приобрести на сайте.

Проведение мероприятий для всей семьи на ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

