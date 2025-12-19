Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Статус технопарка получили две новые площадки: «МедтехМосква» и «Дом легпрома». Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

«МедтехМосква» специализируется на биомедицинских технологиях и инновациях в здравоохранении. Здесь работают около 40 компаний, включая «Майлаборатори», «Марлин Биотех» и «Генлаб». В технопарке развивают инфраструктуру для трансляции разработок в клиническую практику, включая биобанк и производство компонентов для клеточных технологий.

«Дом легпрома», расположенный в Донском районе, сосредоточен на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в легкой промышленности. Среди 17 резидентов — «Флакс» и «Олнико Трейд». В планах технопарка — создание опытно-промышленного участка и Научного кластера для совместных исследований и производства опытных партий продукции.

— В настоящее время в Москве создан 51 технопарк, в котором работает свыше 76 тысяч человек, — отметил Собянин в МАХ.

