В Москве обустроили девять новых круговых перекрестков

В этом году на месте обычных перекрестков в разных районах Москвы появилось девять круговых перекрестков малого радиуса, или малых кругов. Их обустроили за счет переразметки по проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

© Mos.ru

Всего с 2022 года таким образом в столице переоборудовали уже 32 перекрестка.

«Мы продолжаем повышать безопасность и комфорт движения в столице по поручению Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года. По проектам ЦОДД в этом году сделали в городе девять малых круговых перекрестков. Их небольшой радиус и понятная схема движения повышают безопасность и увеличивают пропускную способность до 1,8 тысячи машин в час», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Главной особенностью малого круга является компактность. Такой формат подходит для небольших улиц или площадей и жилых зон, где невозможно обустроить классический большой круг. Внешний диаметр малого круга составляет от 12 до 20 метров (классические круги — от 20 до 50 метров и больше). Из-за небольшого радиуса движение по такому перекрестку на высокой скорости невозможно. Водителю нужно повернуть по дуге, а не ехать прямо, поэтому он инстинктивно снижает скорость до 20–30 километров в час, чтобы безопасно вписаться в поворот и уступить дорогу тем, кто уже движется по кругу. Сужение проезжей части и изменение привычной траектории движения также повышают внимание водителей, из-за чего они едут осторожнее.

Новые круговые перекрестки малого радиуса появились на внутрирайонных улицах рядом с социальными объектами: школами, поликлиниками, детскими садами, парками и библиотеками. Небольшая скорость движения и особая геометрия перекрестков снижают риск самых опасных видов дорожно-транспортных происшествий — лобовых и угловых столкновений.

Кроме того, пропускная способность таких перекрестков выше. В отличие от обычных, на круговых перекрестках водителям не нужно ждать сигнала светофора и пропускать другие направления — приоритет у тех, кто уже находится на круге. Автомобили встраиваются в свободные интервалы потока, что делает движение более плавным и непрерывным.

Новая схема также улучшает транспортную связность. Во многих случаях она открывает левые повороты и развороты там, где они ранее были запрещены, делая маршруты местных жителей более удобными. Кроме того, компактный круг с достаточным радиусом позволяет автобусам и спецтехнике безопасно разворачиваться даже на небольшом перекрестке, что способствует развитию связей между районами и повышению общей транспортной доступности.

Новые перекрестки и расположенные рядом социальные объекты:

— Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 1 — рядом Московская государственная академическая филармония, Государственный музей обороны Москвы и торговый центр «Фестиваль»;

— Загорьевская улица, дом 23, корпус 1 — рядом храм, парк Фруктовый сад, отдел Министерства внутренних дел по району Бирюлево Восточное, школы № 508 и 935;

— Проектируемый проезд № 6630 — Проектируемый проезд № 6631. Рядом расположены медицинские и спортивные центры;

— Дубининская улица — Стремянный переулок. Рядом станции метро «Павелецкая» и «Серпуховская», а также корпус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

— проспект 40 лет Октября — Совхозная улица. Рядом находятся сквер имени М.П. Судакова и церковь Святой Ольги;

— Нагатинская набережная — Судостроительная улица. Рядом школа № 1770, храм Святителя Спиридона Тримифунтского и поликлиника № 67;

— улица Судакова — Новороссийская улица. Рядом расположены станция метро «Люблино» и школа имени В.И. Чуйкова;

— Рубежный проезд — улица Крылатские Холмы. Рядом Москворецкий парк и бассейн «Чайка»;

— Юбилейная улица — Железнодорожная улица (Щербинка). Рядом находятся станция Щербинка Московского центрального диаметра, храмы, кафе и магазины.