Оценена вероятность снежного и морозного Нового года в Москве

Вероятность снежного и морозного Нового года в Москве оценил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Мослента

Прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящими морозцами и снегом до 9 сантиметров», — написал синоптик.

По его данным, снежный покров высотой в 2-3 сантиметра сформируется уже в начале следующей недели, когда столбики термометров опустятся на 1-4 градуса ниже нуля. К среде морозы окрепнут до минус 9-14 градусов. Тишковец предполагает, что отрицательные температуры сохранятся до конца декабря.

