Синоптик Шувалов: нынешняя зима в Москве выше нормы на четыре градуса

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что нынешняя зима в Москве выше нормы на четыре градуса.

В беседе с НСН эксперт отметил, что уменьшение продолжительности зимнего периода наблюдается и в других регионах.

«Зимы 2050—2060 годов, возможно, мы уже будем встречать при положительной температуре, этот процесс продолжается», — сказал Шувалов.

По словам специалиста, такие быстрые изменения температуры являются основными признаками глобального потепления.

Ранее Александр Шувалов рассказал RT, что в Москве до конца недели ожидаются пасмурная погода и высокая влажность.