Ряд поездов задерживается на Курском направлении МЖД из-за остановки состава

Некоторые поезда следуют с опозданием на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки состава на остановочном пункте «Калитники», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе магистрали.

«Сегодня в 17:59 на остановочном пункте «Калитники» Курского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №6391 Дедовск – Шарапова Охота. Пассажиры были высажены на платформе остановочного пункта «Калитники» и смогли продолжить путь на вслед идущих электричках. В настоящее время в пути задерживаются несколько поездов дальних маршрутов Курского направления МЖД в сторону области», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что поезда второго маршрута Московских центральных диаметров следуют с установленным интервалом.

В пресс-службе подчеркнули, что Московская железная дорога делает все необходимое для ввода поездов в график.