Новые выделенные полосы появились в пяти округах Москвы

В шести районах пяти административных округов столицы открыли выделенные полосы общей протяженностью почти один километр. По ним проходит 29 автобусных и электробусных маршрутов.

© Mos.ru

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру для работы наземного транспорта в столице по задаче Сергея Собянина. С начала этого года ввели 26 участков новых выделенных полос общей длиной более 19 километров. Благодаря им автобусы и электробусы меньше зависят от ситуации на дороге и стабильно соблюдают график движения. Жители и гости столицы значительно экономят время в пути», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выделенные полосы уже появились на крупных вылетных магистралях. Теперь их обустраивают на небольших участках внутри районов. Они помогают сделать движение автобусов и электробусов независимым от локальных затруднений на дороге. После организации выделенных полос скорость движения увеличивается в два — четыре раза, а число аварий сокращается в среднем на 25 процентов.

Новые выделенные полосы

Специальная полоса длиной 230 метров организована на дублере Рублевского шоссе в районе пересечения с Малой Филевской улицей. Благодаря выделенной полосе автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее — за две минуты вместо четырех.

Кроме того, теперь общественный транспорт может проехать за одну минуту вместо четырех участок протяженностью 20 метров на улице Сокольнический Вал. На полосе длиной 130 метров на улице Большая Полянка также ускорится движение.

Автобусы могут проезжать участок улицы Декабристов (от улицы Санникова до Хачатуряна) в два раза быстрее после открытия выделенной полосы (за одну минуту вместо двух). Она организована на обеих сторонах дороги. Длина нового участка составляет 250 метров.

Выделенная полоса на Березовой аллее длиной 150 метров позволяет в три раза ускорить движение в районе Московского скоростного диаметра. Автобусы теперь могут проезжать этот участок за 1,5 минуты вместо пяти.

Еще одна выделенная полоса длиной 200 метров появилась на Шарикоподшипниковской улице в районе Третьего транспортного кольца. Автобусы могут преодолевать этот участок дороги в два раза быстрее — за две минуты вместо четырех.

Развитие транспортной системы столицы

Москва продолжает расти, и вместе с городом развивается транспортная система — создаются удобные подъездные пути к станциям метро, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца, а также эффективные межрайонные связи. При этом городскому транспорту отдается приоритет.

В российской столице одна из самых развитых систем общественного транспорта в мире. Работа по ее совершенствованию продолжается, для того чтобы жители столицы могли передвигаться по городу с максимальным комфортом.

Выделенные полосы — не просто разметка на дороге, это важный элемент современной транспортной системы, делающий передвижение по мегаполису удобным, быстрым и безопасным для миллионов людей ежедневно.

Пассажиры всех городских, а также пригородных маршрутов проекта «Москва — область» могут оценить работу транспорта и принять участие в масштабном исследовании. Куар-код для прохождения опроса расположен в каждом автобусе у кабины водителя и напротив второй двери. Пройти его можно также по ссылке.

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.