Каток на ВДНХ сможет выдержать потепление до +10 °C

Команда специалистов ежедневно трудится, чтобы заботиться о состоянии льда на катке на ВДНХ, сообщает «Комсомольская правда».

© mos.ru

На площадке катка за несколько месяцев до его открытия установили айс-маты (полосы из гибких трубок, заполняемые жидким хладоносителем). Также к айс-матам подключили специальные холодильные установки.

Общая площадь катка на ВДНХ превышает 20 тыс. кв. м. Специалисты рассказали, что в среднем каток посещают более 4 тыс. человек ежедневно, а по выходным – до 10 тыс.

Для сохранения льда в хорошем состоянии специалисты восстанавливают лед с 15 до 17 часов, а ночью – с 23 до 11 утра. Также каждый понедельник на катке проходит специальный технический день для глубокой реставрации льда.

Специалисты рассказали, что катки с искусственным льдом устойчивы к перепадам температур и могут выдержать от -25 до +10 °C.

Специалисты восстанавливают лед вручную и с помощью ледозаливочных комбайнов и бортоподрезных машин. Бортоподрезные машины выравнивают высоту льда у бортиков, а ледозаливочный комбайн намораживает слои льда ближе к центру дорожек.