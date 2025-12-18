Собянин присвоил статус дворца бракосочетания трем отделам загс

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам загс. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы приняло решение о присвоении статуса дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам загс. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы город реализует программу обновления традиционных дворцов бракосочетания и создания новых возможностей проведения торжественных церемоний регистрации брака. В 2021 году завершили капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС (8-я ул. Текстильщиков, д. 14) и Дворца бракосочетания №4 (ул. Бутырская, д. 17) – на тот момент самого большого в Москве. В 2022–2023 годах провели ремонт в Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС – там обновили дизайн интерьеров для торжественной регистрации брака. По окончании работ оба здания стали дворцами бракосочетания. Зимой 2022 года завершили строительство дворца бракосочетания в Южном Бутово (ул. Брусилова, д. 19а).

«В 2024 году после комплексного ремонта открылся Зеленоградский отдел ЗАГС (Зеленоград, корп. 240), а в 2025 году свои двери распахнули обновленный Таганский (ул. Таганская, д. 44) и новый Митинский загсы (ул. Дубравная, д. 48а). Теперь они официально вошли в число дворцов бракосочетания Москвы», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, с 2019 года в связи с запросом молодоженов для торжественной регистрации открылось более 30 необычных площадок проекта «Новые адреса счастья» – музеев, усадеб, гостиниц и даже стадионов. В частности, в 2025 году появились три новые площадки для выездной регистрации брака: в кинопарке «Москино», пространстве «Яуза» и библиотеке искусств имени Боголюбова. Впервые торжественные церемонии прошли верхом на лошадях, на фоне цветущей сакуры, а также в Екатерининском парке и на площадках «Лето в Москве» на Манежной, Тверской и Болотной площадях, Тверском и Страстном бульварах.

Регистрация брака в неторжественной обстановке была сосредоточена в центрах госуслуг «Мои документы».