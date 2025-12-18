Новогодний поезд заметили в московском метро

На Замоскворецкой линии столичного метрополитена начал курсировать празднично украшенный состав «номерной». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Поезд украшен 80 искусственными еловыми ветками и более тысячью новогодних шаров.

«Все декоративные элементы мы используем повторно в течение нескольких лет. Это помогает экономить ресурсы», — рассказали в Дептрансе.

Снаружи состав оформили в зимних цветах: насыщенный синий с градиентами, эффектом снежной дымки и морозного воздуха.

Ранее москвичи назвали самые желанные подарки на Новый год. 26 процентов жителей столицы считают сюрпризом -- конверт с деньгами.