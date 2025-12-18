Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал продолжение еврозимы в Москве 18 декабря.

Как он рассказал, сегодня основную роль в формировании условий погоды в столице будет играть гребень европейского антициклона, по периферии которого скользнет холодный атмосферный фронт.

«В такой ситуации небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, но существенных осадков не ожидается, лишь на севере и востоке области местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами гололедица.», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха 0…+2 °С, по области 0…+3 °С. Ветер северо-западный 4—9 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что в Москве до конца недели ожидаются пасмурная погода и высокая влажность.