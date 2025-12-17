Собянин представил проект развития "Сколково" с вводом трех станций метро

Сергей Собянин представил градостроительный план развития "Сколково", включающий строительство трех станций метро на территории инновационного центра, а также новых образовательных, производственных и культурных объектов рядом с ним. С соответствующим докладом он выступил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" под председательством зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По словам мэра, "Сколково" активно начал превращаться в полноценный район столицы. Сейчас там проживает уже 28 тысяч граждан. Проект, несмотря на разные трудности, продолжает развиваться.

Он отметил, что Москва определила несколько основных направлений в развитии "Сколково". Там необходимо улучшить транспортную доступность, повысить качество городской среды и развивать разнообразие функций на территории инновационного центра. По его словам, после реализации проекта здесь начнут работать, учиться и проживать 100 тысяч человек.

"Что самое уникальное? Если взять обычный 100-тысячный район Москвы, то это, условно, 70 тысяч проживающих, 30 тысяч рабочих мест. Здесь все наоборот: 70 тысяч рабочих мест и 17 тысяч проживающих и плюс студенты", – сказал он.

Собянин обратил внимание, что такая концентрация рабочих больше характерна для города с населением 200 тысяч. Исходя из этого планируется строительство метро в "Сколково" и продление Филевской линии столичного метрополитена. Две станции появятся в Москве до МКАД и три станции – после МКАД, которые и расположатся в инновационном центре.

Таким образом, Филевская линия будет включать в себя 18 станций, что составляет около 35–40 минут до центра города. По мнению градоначальника, такие транспортные возможности позволят динамично развивать данную территорию.

А вокруг новых станций метро планируется развитие деловой части. Первая, северная часть у "Сколтеха", должна будет включать в себя офисы, технопарки и жилье. Параметры второй очереди "Сколтеха" – около 150 тысяч квадратных метров. По словам Собянина, территория у станций метрополитена будет выглядеть более привлекательной.

"Центральная часть связана со строительством второй станции метрополитена. Мы предлагаем ее разместить в центральной части со стороны Минского шоссе. В сочетании с расположенным на противоположной стороне станции МЦД-1 они будут образовывать серьезный транспортный центр", – сказал мэр.

Прилегающие территории, по его словам, будут использованы для создания экспоцентра площадью 168 тысяч квадратных метров. Там появятся выставочная, торговая, общественная зоны, гостиница.

Также градоначальник рассказал об открытии в этом году первой очереди кластера видеоигр и анимации, на 2026 год запланировано открытие второй. Рядом расположен недостроенный квартал, который выкупили инвесторы. Теперь там планируется создание колледжа, который будет готовить специалистов для компаний в сфере креативных индустрий и высоких технологий.

Рассказал Собянин и южной части "Сколково". Там расположен медицинский кластер и там же будет находится третья станция метро. На это территории появится арендное жилье для семей работников инновационного центра, компаний – резидентов международного медицинского кластера.

"В самой территории медкластера площадь достройки увеличивается до 1 млн 302 тысяч квадратных метров Прирост достаточно большой за счет перераспределения части медицинских площадей. <…> Мы предлагаем высвобожденную территорию предоставить для размещения научно-производственных, общественно-деловых объектов, образовательных объектов и арендного жилья", – отметил он.

Собянин добавил, что на первых этажах технопарков и зданий будут предусмотрены коммерческие помещения для аптек, банков, магазинов, салонов красоты. Основная идея – создать город в городе, чтобы резидентам было комфортно учиться, работать и отдыхать в этом месте.

Таким образом, общая площадь научно-производственной деловой инфраструктуры будет увеличена на 692 тысяч квадратных метров. Это поможет увеличить научно-инновационный функционал "Сколково".

Медведев обратил внимание на том, что проект является уникальным как для России, так и для всего мира. По его мнению, запуск новых станций метрополитена позволит повысить привлекательность центра. Туда будет приезжать больше специалистов, для которых важна транспортная доступность.

28 ноября Сергей Собянин открыл первую очередь нового креативного кластера "Сколково" – Московский кластер видеоигр и анимации. Мэр отметил, что надеется на совместную творческую работу и прорыв в видеоиндустрии, а также на то, что на рынке будет больше отечественных продуктов.