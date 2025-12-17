В Мосгордуме предложили повысить штраф за безбилетный проезд в транспорте

Сумма взыскания может увеличиться с двух до пяти тысяч рублей.

С инициативой выступила комиссия Московской городской думы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, предлагается поднять до 1 тыс. руб. штрафы за размещение ручной клади на сиденьях вагонов и на скамейках на станциях метро; провоз ручной клади, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и животных с нарушением правил. На такую же сумму предлагается штрафовать тех, кто слушает музыку и смотрит видео без наушников.

Представленный законопроект депутаты обсудят завтра, 18 декабря.