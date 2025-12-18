Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

Движение на автомобильных дорогах в Москве к вечеру четверга, 18 декабря, оценивается в семь баллов. Средняя скорость потока составляет 32 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Наиболее интенсивное движение наблюдается на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады, а также внешней стороне Бульварного кольца в районе Рождественского бульвара.

— Будьте внимательны и аккуратны за рулем. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В столице 19 декабря будут временно закрыты для движения улицы Ильинка и Варварка, а также проезд в районе дома 5 по Красной площади. Ограничения связаны с проведением мероприятия.

17 декабря в центре Москвы ограничили дорожное движение на нескольких улицах. Временно закрыли проезд по Фрунзенской набережной, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля.