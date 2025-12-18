Маршруты трамваев в центре Москвы изменятся днем 19 декабря

В дневное время 19 декабря трамваи в центре столицы будут курсировать по измененным маршрутам, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В пятницу, 19 декабря, с 11:30 до 13:00 меняются маршруты трамваев в центре города», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в это время в центре будут ходить только трамваи Т1 Московского трамвайного диаметра. Другие трамваи поедут по изменeнным маршрутам.

Так, трамваи А будут курсировать от станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Калитники» через станцию метро «Пролетарская» до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Дубровка». Трамваи №3 будут ходить от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская», а №39 – от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».

Изменения введут на время проведения мероприятия в центре города, пояснили в пресс-службе.