Пассажиры метро могут бесплатно отправить открытки близким в преддверии Нового года

Для этого нужно найти стойки «Живое общение» с почтовыми ящиками.

© Пресс-служба Московского метрополитена

В рамках проекта «Зима в Москве» на восьми стойках «Живое общение» Московского метрополитена разместили тематические почтовые ящики. Пассажиры смогут взять поздравительные открытки с разным дизайном, написать пожелание и бесплатно отправить поздравления с наступающим Новым годом своим родным и близким в любой регион России. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В преддверии Нового года в Московском метрополитене на восьми стойках пассажиры смогут бесплатно написать и отправить пожелания в любой уголок России. Для этого подготовили восемь тысяч открыток. Акция продлится до 11 января включительно. Продолжаем добрую традицию: к крупным праздникам на стойках “Живое общение” мы устанавливаем почтовые ящики и раздаем тематические открытки, чтобы пассажиры поздравили своих родных и друзей. Участвуем в проекте “Зима в Москве” по поручению Сергея Собянина», — уточнил Максим Ликсутов.

Почтовые ящики можно найти в метро на станциях «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Комсомольская» и «Октябрьская» Кольцевой линии, «Черкизовская» Сокольнической линии, «Тургеневская» Калужско-Рижской линии, «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также на станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.