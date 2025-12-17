Москвичам рекомендовали подкармливать птиц зимой несоленым салом

В морозы птиц следует подкармливать несоленым салом – животный жир необходим им для выживания. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Факт, что птицы зимой очень уважают сало, многих удивляет. Но для них это не просто лакомство, а суперфуд, необходимый для выживания. В морозные дни птахи тратят много энергии на поддержание температуры тела. Животный жир помогает быстро и эффективно восполнить запасы калорий», – говорится в публикации.

Отмечается, что первыми на запах сала к кормушке прилетают синицы, дятлы, поползни, присоединиться к ним могут и всеядные врановые: вороны, галки, сойки.