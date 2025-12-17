В Музее Победы состоится церемония открытия выставки «Новогодние страницы»

18 декабря в Музее Победы состоится торжественная церемония открытия выставки «Новогодние страницы». Выставочный проект подготовлен совместно с Российской государственной детской библиотекой (РГДБ). Гостей ждет кураторская экскурсия по временной экспозиции.

© Вечерняя Москва

На торжественную церемонию открытия приглашены советник директора Российской государственной детской библиотеки Татьяна Иванова, художник-график, иллюстратор, член Союза художников России, лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года Ольга Ионайтис, генеральный директор АО «Марка» Вероника Максименкова, заместитель генерального директора по творческой работе АО «Марка» Ольга Савина.

— В преддверии Нового года посетители музея смогут узнать, как люди отмечали главный праздник в 1941—1945 годах, как готовились к нему, украшали дома и наряжали елку. В тяжелую военную пору Новый год стал символом мирной жизни, помогал сохранить надежду и веру в чудо. Несмотря на бомбёжки, эвакуацию и другие лишения люди стремились сохранить традиции празднования Нового года, — поделились в Музее Победы.

В выставку войдут всего более 70 экспонатов из фондов Музея Победы и Российской государственной детской библиотекой. Посетители увидят елочные игрушки в виде героев детских книг, созданные в 1930–1950-е годы. В экспозиции представят не только традиционные стеклянные елочные украшения, но и ватные игрушки, которые в 1930-е годы изготавливались мастерами чаще всего вручную, картонные игрушки, которые появились из-за дефицита других материалов, а также игрушки ручной работы из мишуры, проволоки, стекляруса и синельки, например необычное елочное украшение «Букет цветов».

В витринах покажут игрушки по эскизам художницы-кукольницы Маргариты Димзе, они, без преувеличения украшали каждую советскую елку и до сих пор знакомы очень многим.

Примечательно, что большая часть игрушек — очень «мирные» и добрые персонажи. Так, посетители Музея Победы увидят животных — героев народных сказок, сказочную Алёнушку, мужичка с ноготок и других персонажей, а также ватного Деда Мороза. Часть украшений отражает вехи развития и достижений СССР.

Гости культурной площадки смогут также познакомиться с книгами, которые сопровождали детей в тяжёлые военные годы. На выставке представят оригинальные издания 1942-1944 годов из фонда редких книг РГДБ. Среди наиболее интересных экспонатов — книжка-игрушка «Ванька-встанька» (1944) необычной для военного времени формы, с использованием вырубки, с иллюстрациями знаменитого Юрия Васнецова, сказка «Гуси-лебеди» (1942), также оформленная легендарным художником, стихотворение Корнея Чуковского «Чудо-дерево» (1942) с графикой Владимира Конашевича и всем известный «Мойдодыр» (1943), произведения Евгения Чарушина о природе с рисунками автора, Сергея Михалкова, Агнии Барто и не только.

В экспозицию также войдут работы победителей международного конкурса рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» в номинации «Книжная обложка» Российской государственной детской библиотеки и лучшие самодельные ёлочные украшения номинации «Новогодняя игрушка 1945 года». Они будут выставлены вместе с раритетами музея на Поклонной горе в день открытия. Кроме того, выставку дополнит тачскрин, где можно будет посмотреть работы участников творческого состязания Музея Победы.

Информационные партнеры — информационное агентство России ТАСС, ТРК «Звезда», газета «Аргументы недели», РИА «АОН».

Выставка продолжит работу до 30 января 2026 года. Возрастная категория 0+

Начало церемонии открытия в 13:00.