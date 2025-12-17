Масштабное озеленение проведут на севере, северо-западе и западе города

Зеленая листва поглощает шум, увлажняет воздух и делает его более прохладным в жару.

Более семи тысяч деревьев планируется высадить в Северном, Северо-Западном и Западном административных округах Москвы в зоне строительства важного элемента транспортной сети города — автодороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы.

Специалисты уже подбирают подходящие участки. Планируется озеленить большие территории в округах, где пройдет магистраль, а также точечно дополнительно высадить растения на дворовых территориях, в парках, скверах и местах отдыха.

Кроме того, крупномерные деревья высадят в полосы зеленых насаждений рядом с объектами транспортной инфраструктуры. Работы будут вести в течение всего срока дорожного строительства вплоть до 2028 года.

Деревья: от клена до сосны

Зеленые насаждения важны для экологии города и создания комфортной среды. Благодаря крупномерным деревьям воздух обогащается кислородом и очищается от пыли, а также поддерживается биоразнообразие — появляются места обитания птиц и насекомых-опылителей. Кроме того, зеленая листва поглощает шум, увлажняет воздух и делает его более прохладным в жару.

Для того чтобы деревья благополучно прижились, специалисты тщательно подбирают породный состав. В Москве хорошо проявили себя клены, липы и декоративные яблони: они достаточно устойчивы в городской среде, показывают высокую приживаемость, активно развиваются и придают городскому ландшафту эстетическую привлекательность.

Указанные породы станут основой озеленения северо-запада Москвы. Вместе с ними высадят и другие лиственные деревья, а также хвойные породы — ель и сосну. Таким образом, в столице реализуют запрос на увеличение количества хвойников. Они оздоравливают воздух благодаря содержащимся в них фитонцидам и круглогодично радуют глаз москвичей.

Сейчас специалисты определяют участки для озеленения. Места для высадки деревьев подбирают во дворах, вдоль дорог, а также в парках и скверах. В новых микрорайонах планируют создавать дополнительные зеленые зоны. На месте пустующих участков сделают композиции из деревьев, высаженных в несколько ярусов, а также растений разного периода цветения. В результате масштабного озеленения на северо-западе Москвы появятся новые популярные места для горожан, где они смогут отдыхать в любое время года, активно проводить время с семьей и заниматься спортом.