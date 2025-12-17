В Москве готовят к началу тестирования четвертый беспилотный трамвай

Сейчас специалисты устанавливают в вагоне лидары, камеры и радары, оборудуют рабочее место для сотрудников, а также подключают и проверяют функционирование систем.

Четвертый беспилотный трамвай готовится к тестированию в столице. Уже в этом году технология заработает в трехсекционном трамвае «Витязь-Москва», который начнет пробные поездки. Их цель — подготовиться к последующему запуску регулярного движения с пассажирами на Краснопресненской трамвайной сети.

Для первичного тестирования специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта устанавливают в вагоне лидары, камеры и радары, оборудуют рабочее место для сотрудников, а также подключают специализированные системы и проверяют их функционирование.

«В рамках стратегии развития транспорта, которую утвердил Сергей Собянин, две трети трамвайного парка столицы будет оснащено беспилотными технологиями до конца 2030 года. А к 2035-му инновационные решения внедрим примерно на 90 процентах трамваев Москвы. Это позволит обеспечить еще большую надежность и точность соблюдения графика движения», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он также добавил, что в сентябре 2025 года в столице начал курсировать первый в России полностью беспилотный трамвай «Львенок-Москва», который ежедневно работает в графике стандартных восьмичасовых смен. За это время пассажиры совершили на нем более 45 тысяч поездок. Кроме того, на линию вышли два беспилотных испытательных трамвая-лаборатории, которые собирают данные для отрисовки высокоточной карты новых маршрутов и тестирования разработанного функционала.

К концу 2026 года в беспилотном режиме будет работать уже 15 трамваев Краснопресненского депо. Технология разработана сотрудниками метро и принадлежит Правительству Москвы.