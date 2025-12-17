Несколько станций московского метро украсили в преддверии Нового года

Специалисты активно продолжают украшать станции московского метро в преддверии праздника. Об этом в среду, 17 декабря, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

© Telegram / Дептранс Москвы

В этом году рядом со станциями устанавливают четыре вида инсталляций — фигуры «Два сердца столицы», композиции «М» в венке, объемные инсталляции в виде буквы «М», инсталляции «М» в световом шаре.

Первые украшают пространство возле станций «Площадь Революции», «Парк культуры», «Чистые пруды», «Таганская», «Трубная», вторые — возле «Павелецкой», «Лубянки», «Пушкинской», «Китай-города».

Третьи и четвертые виды инсталляций расположились около станций Большой кольцевой линии, Кольцевой, Филевской, Арбатско-Покровской и других линий метро.

— В этом сезоне подготовили свыше 100 декоративных элементов: от световых фигур до крупных тематических композиций, — цитирует главу ведомства Максима Ликсутова в Telegram-канале.

До этого московские мосты также украсили к Новому году и Рождеству. На Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции «бокалы шампанского».