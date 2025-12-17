В Москве пропал снег

На фоне потепления и моросящего дождя в Москве полностью пропал снег. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Тепло и моросящие осадки за сутки расправились со снежным покровом в Москве. На графике видно, что на ВДНХ снег к утру 17 декабря сошел», — отметила синоптик.

В области около двух сантиметров снега осталось только в Кашире и Коломне, подчеркнула специалистка. Следующая порция снега может выпасть в Москве не ранее середины следующей недели, заключила Позднякова.

Ранее метеоролог предупредила жителей столицы о холодном вторжении. К четвергу, 25 декабря, столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 10 градусов Цельсия. Погода начнет соответствовать нормам декабря. При этом значительных осадков Позднякова не ожидает.