Более 30 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» в ноябре

В ноябре более 30 тыс. человек стали гостями выставочного павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ: пик посещаемости пришелся на ноябрьские праздники. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«Всего в ноябре «Макет Москвы» посетили 33 тыс. 306 человек, из них большинство побывало в павильоне ВДНХ на ноябрьских праздниках – около 10,1 тыс. человек. В эти дни была организована культурная программа, включающая в себя экскурсии и викторины. Помимо этого, сотрудники подготовили и провели лекции к юбилею Николая Пирогова, где рассказали об этом выдающемся хирурге и почетном гражданине Москвы, а также знаковых местах, связанных с его именем», – цитирует пресс-служба Овчинского.

В ведомстве добавили, что павильон «Макет Москвы» пользуется популярностью и среди иностранцев. Так, в минувшем месяце полюбоваться миниатюрной копией столицы приехали 34 делегации, среди которых были гости из Ирана, Индии, Южной Африки, Вьетнама, Казахстана, Туниса, Марокко, Колумбии.

Отмечается, что «Макет Москвы» часто посещают школьники и студенты со всей России. В ноябре в составе организованных групп участниками выставки стали более 5 тыс. учащихся.

Павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение и все услуги в нем предоставляются бесплатно.